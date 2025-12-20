Россия и Таиланд обсуждают возможность использования карт «Мир»

Россия и Таиланд обсуждают возможность использования российскими туристами карт «Мир». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«Переговоры продолжаются», — сказал он.

19 декабря стало известно, что на Мальдивах начали принимать карты «Мир» для оплаты услуг в отелях. Туристы обнаружили, что расплатиться российскими картами можно в одном из четырехзвездочных отелей на островах. В частности, с их помощью можно оплатить дополнительные услуги, включая массаж и мини-бар. Отмечалось, что комиссия при оплате составляет 3%.

До этого на Мальдивах принимались только российские карты китайской платежной системы UnionPay, а возможность использования «Мира» появилась благодаря сервису ClickPay, который поддерживает рублевые карты.

При этом официальной информации о подключении Мальдив к российской платежной системе не поступало. Российская сторона выступала с таким предложением еще в 2022 году.

Ранее стало известно, что большинство россиян тратят на одну поездку за границу не более 100 тыс. рублей.