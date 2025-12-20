Большинство россиян не надеется на снижение ключевой ставки в 2026 году

ТАСС: более 50% опрошенных россиян верят в снижение ключевой ставки в 2026 году

Большинство опрошенных россиян не питают надежд на снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-юг».

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек в возрастном диапазоне от 25 до 55 лет.

«36% опрошенных россиян уже не ждут, что ставка снизится в наступающем году, адаптировались к сложившейся ситуации и рассчитывают на более высокие платежи по ипотеке. По их словам, ипотека им необходима и [у них] «выбора нет»», — говорится в публикации.

Еще 16,5% респондентов надеются на снижение ставки, но спустя два-три года. По данным опроса, снижения ставки в 2026 году ожидают лишь 27% участников.

Отмечается, что 15% респондентов готовы взять ипотеку сейчас для обеспечения выросших детей жильем. При этом 4,5% опрошенных не собираются приобретать недвижимость до наступления «более стабильной ситуации».

19 декабря Центробанк пятый раз в 2025 году снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 16%. Подробнее об итоговом заседании Банка России этого года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик заявил, что ключевую ставку, скорее всего, снизят до 14% к концу 2026 года.