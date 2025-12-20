На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала четыре напитка, мешающих усвоению железа

Врач Шафранская: кофе, чай, вино и молочные напитки мешают усвоению железа
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Привычка запивать препараты железа кофе, чаем, вином и молочными продуктами снижает эффективность их усвоения. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

По словам эксперта, зимой у россиян особенно остро отмечаются сонливость, слабость, бледность, которые нередко списывают на изменения погоды. Однако среди частых причин ухудшения самочувствия может быть железодефицитная анемия.

При дефиците железа снижается эффективность выработки гемоглобина — белка в эритроцитах, который позволяет им переносить кислород. Это вызывает состояние гипоксии, нарушая работу органов и тканей.

Эндокринолог отметила, что для коррекции железодефицитной анемии врачи часто назначают специализированные препараты. Однако в процессе лечения пищевые привычки играют решающую роль. Эффективность лекарств во многом зависит от того, чем их запивают.

«Блокируют всасывание железа кофе, чай и красное вино. Эти напитки богаты полифенолами — природными антиоксидантами. Одной из групп этих веществ являются танины, которые содержатся во всех трех напитках. В красном вине и крепком чае их концентрация особенно высока – это придает им характерный вяжущий вкус и снижает доступность микроэлемента», — предупреждает Шафранская.

Дополнительно врач не рекомендовала сочетать железо с молочными продуктами – кальций в их составе связывает железо и препятствует его усвоению.

«Железо также не стоит принимать с лекарствами, снижающими кислотность желудка (такими как омепразол). Для усвоения в желудочно-кишечном тракте микроэлементу нужна кислая среда, а такие медикаменты препятствуют ее формированию», — заключила врач.

Ранее врач назвала продукты-рекордсмены по уровню содержания железа.

