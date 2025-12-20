На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пожаловался, что делать комплименты женщинам опасно для политика

Трамп заявил, что политикам делать комплименты женщинам опасно, но он продолжит
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что делать комплименты женщинам опасно для политической карьеры, но он не собирается прекращать. Его слова приводит РИА Новости.

«Если сказать женщине, что она красивая, это закончит политическую карьеру, но мне все равно», — сказал он, выступая перед сторониками в штате Северная Каролина.

Сообщается, что после этих слов американский лидер сделал комплимент одной из присутствующих на мероприятии женщин.

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском самолете назвал журналистку американского информационного агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Журналистка поинтересовалась, почему глава Белого дома ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать. «Тихо, тихо, свинка», — сказал ей в ответ Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой.

