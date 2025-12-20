Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу

Юрист Хаминский: Гуфа могут лишить свободы на срок до семи лет по делу о грабеже

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) и его приятелю может грозить до семи лет лишения свободы по делу о грабеже. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

По данным агентства, расследование дела в отношении рэпера по факту грабежа уже завершено. Как отметил юрист, обоих фигурантов обвиняют по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

«Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — рассказал он.

При этом, как отметил юрист, если в ходе суда будет установлено, что совершенное насилие несло серьезную угрозу здоровью пострадавшего, преступление может быть переквалифицировано на более тяжкое — разбой (статья 162 УК РФ), максимальное наказание за него может достигать десяти лет лишения свободы.

Кроме того, он добавил, что на ход дела может повлиять статус потерпевшего, который, по информации СМИ, является сотрудником полиции. В этом случае фигурантов могут обвинить в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Рэпер получил подписку о невыезде. 17 декабря уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав.