На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу

Юрист Хаминский: Гуфа могут лишить свободы на срок до семи лет по делу о грабеже
true
true
true
close
svoboda_clinica/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) и его приятелю может грозить до семи лет лишения свободы по делу о грабеже. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

По данным агентства, расследование дела в отношении рэпера по факту грабежа уже завершено. Как отметил юрист, обоих фигурантов обвиняют по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

«Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — рассказал он.

При этом, как отметил юрист, если в ходе суда будет установлено, что совершенное насилие несло серьезную угрозу здоровью пострадавшего, преступление может быть переквалифицировано на более тяжкое — разбой (статья 162 УК РФ), максимальное наказание за него может достигать десяти лет лишения свободы.

Кроме того, он добавил, что на ход дела может повлиять статус потерпевшего, который, по информации СМИ, является сотрудником полиции. В этом случае фигурантов могут обвинить в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Рэпер получил подписку о невыезде. 17 декабря уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами