Российские военные уничтожили цель ВСУ в память о девочке из Севастополя

ТАСС: вртиллеристы «Севера» поразили цель ВСУ после гибели девочки в Севастополе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Артиллеристы 6-й армии группировки войск «Север» уничтожили цель Вооруженных сил Украины, нанеся удар снарядом с надписью «За Арину». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении агентства.

В материале агентства отмечается, что бойцы таким образом связали нанесенный удар с гибелью девочки из Севастополя. Перед выстрелом один из артиллеристов сообщил, что надпись посвящена Арине, пострадавшей при атаке на город.

В конце ноября в Севастополе 15-летняя Арина получила ранения осколками сбитой воздушной цели во время атаки ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что после стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву.

18 декабря Развожаев объявил, что девочка скончалась в столичной клинике, несмотря на усилия врачей.

Ранее ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области.

