Россиян предупредили об опасности выхода на лед в европейской части страны

Синоптик Вильфанд: лед в центре европейской части РФ сейчас крайне тонкий
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

Выход на лед в центре европейской части России в настоящее время представляет серьезную опасность из-за его малой толщины. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, при температуре воздуха около нулевой отметки лед остается хрупким и ненадежным. Вильфанд подчеркнул, что взрослым необходимо объяснять эту опасность и не допускать выхода детей на лед.

Он также отметил, что примерно через неделю специалисты начнут измерять толщину льда, после чего станет ясно, возможны ли занятия подледным ловом.

В начале новой рабочей недели погода в столичном регионе снова изменится – в понедельник во второй половине дня придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой морозы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что до понедельника в Москве погода останется устойчиво «ноябрьской», температура воздуха будет держаться около нуля градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

