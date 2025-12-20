США предупреждали о планах нанести удары по боевикам в Сирии

США заблаговременно оповестили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии. Об этом сообщил в социальной сети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Равид написал, что удары были нанесены против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

20 декабря Трамп заявил о массированном ударе по местам дислокации террористов в Сирии в ответ на нападение на американских военнослужащих, произошедшее на прошлой неделе.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали. После этого Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры».

Ранее шеф Пентагона назвал операцию США против ИГИЛ в Сирии актом возмездия.