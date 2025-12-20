На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии заявили о вербовке в армию России граждан Индии

Глава МИД Индии Сингх: в армию России были завербованы 202 индийца
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

В специальной военной операции на стороне Вооруженных сил России участвовали 202 гражданина Индии. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на письменный ответ главы МИД Индии Кирти Вардхан Сингха в парламент страны.

В документе говорится, что эти люди были завербованы в российские войска. Благодаря согласованным усилиям правительства Индии 119 из них были досрочно уволены. 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести. В настоящее время Нью-Дели продолжает усилия по досрочному увольнению еще 50 человек.

Сингх сообщил, что МИД Индии содействовало в перевозке на родину останков 10 умерших индийцев, а также в кремации двух погибших. Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые, погибли или пропали без вести, были переданы властям России в стремлении установить личности некоторых из погибших граждан иностранного государства.

В Нью-Дели утверждают, что индийцев привлекают к участию в боевых действиях на Украине через предложения о работе или обещания помочь с поступлением в вузы России.

Ранее военкор рассказал о шотландском бойце в рядах ВС РФ.

