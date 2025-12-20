Россиянам объяснили, почему зимой не стоит сидеть вечером в темной комнате перед экраном

Зимой многие вечером сидят за ноутбуком или телефоном почти без света в комнате. Вокруг темно, перед глазами только яркий экран. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила в беседе с «Газетой.Ru», чем такой режим опасен для глаз и как сделать его безопаснее.

В темной комнате глаз получает один яркий источник света на близком расстоянии и почти нулевой фон. Зрачок сужается под светом дисплея, при переводе взгляда в сторону быстро расширяется. Постоянные переключения создают лишнюю нагрузку.

«Параллельно работают мышцы аккомодации (система, которая отвечает за фокусировку на разных расстояниях). При просмотре экрана мы долго фиксируемся на близком объекте и почти не смотрим вдаль. На фоне высокой яркости и слабого общего света это усиливает зрительное напряжение и цифровой зрительный синдром (комплекс симптомов усталости глаз при работе с экранами)», — объяснила она.

Зимой ситуация усугубляется коротким световым днем, длительным пребыванием в помещении и сухим воздухом. При работе за компьютером частота моргания падает почти вдвое, слезная пленка пересыхает, к вечеру глаза становятся красными и сухими.

«Зрачок и аккомодация по сути являются мышцами. В темной комнате при резком контрасте они работают почти без пауз. При каждом переводе взгляда зрачок меняет диаметр, а при возвращении к экрану снова сужается. Это приводит к двум основным группам жалоб. Первая группа жалоб: головные боли и ощущение давления в области лба и надбровий, трудность перевода взгляда вдаль. Вторая: сухость, жжение и «песок» в глазах. При высокой яркости дисплея человек моргает реже, слезная пленка пересыхает, рецепторы на поверхности глаза подают сигнал о раздражении», — заявила врач.

Работа за экраном в полной темноте усиливает симптомы цифрового зрительного синдрома по сравнению с нормальным освещением. Низкая освещенность при ярком дисплее считается одним из факторов зрительного утомления.

«Задача освещения: уменьшить контраст между экраном и окружающим пространством. Помогает мягкий рассеянный свет и умеренная яркость монитора. В комнате могут работать торшер, бра или настольная лампа с матовым абажуром. Свет лучше делать теплым или нейтральным, не направленным прямо в глаза и не дающим бликов на экране. Для телевизора и монитора удобен прием bias lighting (мягкая подсветка за экраном или по периметру стены). Такой фон уменьшает разницу между ярким изображением и темной поверхностью», — посоветовала эксперт.

Слишком высокая яркость дисплея усиливает зрительную усталость и снижает частоту моргания. Простое правило: белая страница не должна «светить прожектором». Если экран неприятно бьет в глаза, яркость стоит уменьшить.

«Контраст можно оставить на уровне заводских настроек или немного ниже, чтобы не усложнять чтение мелкого текста. Вечером полезно снижать цветовую температуру и включать режимы с уменьшением синей составляющей. Теплый профиль уменьшает влияние света экрана на циркадные ритмы (внутренние суточные часы) и выработку мелатонина (гормона, который помогает засыпать). Темная тема интерфейса может быть субъективно комфортнее при низком освещении. Она не заменяет фоновый свет, но уменьшает количество ярких белых участков», — подчеркнула врач.

Базовые рекомендации особенно важны в короткий зимний день. Для ноутбука и монитора удобным считается расстояние равное длине вытянутой руки, примерно 50–70 сантиметров. Верхняя граница экрана должна находиться на уровне глаз или немного ниже.

В сухих помещениях помогают увлажнитель воздуха, короткие паузы без гаджетов и, при необходимости, искусственная слеза без консервантов, подобранная с офтальмологом.

«Комбинация яркого экрана и темноты сильнее всего влияет на несколько групп людей. Дети и подростки более чувствительны к свету и нередко проводят много времени с гаджетами. Пациентам после лазерной коррекции и операций на глазах такой режим доставляет выраженный дискомфорт: роговица и слезная пленка какое-то время более уязвимы, часто сохраняются сухость и светобоязнь. При мигрени и повышенной светочувствительности резкий контраст и высокая доля синего света вечером могут провоцировать приступы головной боли. Для людей с синдромом сухого глаза (комплексом жалоб на постоянную сухость и жжение) яркий экран в темной комнате дополнительно усиливает испарение слезы и раздражение», — подвела итог эксперт.

Ранее врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам.