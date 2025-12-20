Москвичей предупредили о снегопаде на следующей неделе

Вильфанд: на следующей неделе в Москве выпадет до 4 см снега

Снег выпадет в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадков ожидается немного. Синоптик отметил, что только в понедельник из-за вторжения холодных воздушных масс и прохождения атмосферного фронта прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.

«Выпадет 2-4 сантиметра», — сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что в последующие дни до конца следующей недели погода в Москве будет преимущественно без осадков.

До этого Вильфанд сообщил, что в Москве на выходных сохранится стабильная, но пасмурная погода с температурой воздуха на шесть-семь градусов выше климатической нормы. По его словам, днем 20-21 декабря ожидается от 0°C до +2°C, ночью температура воздуха составит от 0°C до -2°C градусов. Существенных осадков не прогнозируется, но местами может идти небольшой дождь. Жителям и гостям столицы следует проявлять осторожность, поскольку возможна гололедица, предупредил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь.