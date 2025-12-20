Россиянам дали советы, как извлечь пользу из ненужных новогодних подарков

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда подарок вызывает не радость, а вопрос: «И что теперь с этим делать?». И здесь вопрос не только про неловкость, но и про неэффективное обращение с ресурсами. Но реально ли превратить ненужные подарки в пользу, деньги или хотя бы в свободное пространство? О практичных и честных способах правильно распорядиться такими дарами «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«Самый эффективный способ справиться с ненужными подарками — предотвратить их появление. Мы часто стесняемся сказать друзьям или родственникам, что предпочли бы не получать сувениры или рандомные покупки. Но честный разговор экономит деньги дарителя и избавляет вас от неловкости. Можно заранее мягко обозначить правила: «Мы в этом году решили подарки не дарить — только поздравления», «Мне правда ничего не нужно, лучше просто приходите», «Если очень хочется сделать подарок, то я с удовольствием приму сертификат/книгу/расходники». Люди обычно реагируют на такие просьбы с облегчением. Ведь подбор подарков утомляет большинство из нас», — объяснила она.

Если подарок все же оказался бесполезным, его не обязательно хранить из чувства долга. Важно задать себе вопрос: «Кому это могло бы действительно пригодиться?»

«Правильное передаривание работает по трем правилам: вы передаете подарок тому, кто реально будет им пользоваться; это не пересекается с интересами дарителя (например, подарили на работе, а вы отдаете подруге); подарок остается новым и в хорошем состоянии. Передаривание — это не проявление неблагодарности, а осознанное распределение ресурсов», — сказала она.

Некоторые вещи лучше всего не продавать, а отдать тем, кому они помогут: семьям в трудной ситуации, благотворительным фондам, приютам, центрам помощи женщинам, районным пунктам поддержки. Иногда неподходящий вам подарок становится полезным ресурсом для другого человека. Это тоже форма инвестирования, только не финансового, а человеческого.

«Если ваша цель — максимальная выгода, то лучший путь очевиден: продажа. Сегодня есть десятки удобных сервисов. Продать можно практически все — от книги и парфюма до техники и текстиля. Чтобы получить максимум и продать быстро, сделайте хорошие фото, укажите точное название модели/бренда, сравните цены аналогичных вещей, опишите подарок честно, но без обесценивания («новое», «не подошло», «лежало в шкафу»). Так обычно удается вернуть до 50–80% стоимости вещи, а иногда — и всю сумму, если товар дефицитный», — посоветовала Волкова.

Если продажа кажется утомительной, можно пойти другим путем — совершить обмен. Сейчас существует огромное количество сообществ, где люди меняют технику на косметику, книги на товары для дома, игрушки на одежду, аксессуары на услуги. Это быстрый, удобный и экологичный способ «обернуть» подарок в то, что вам реально нужно.

Чтобы ненужные подарки не превращали дом в склад, важно выстроить систему: раз в сезон проводить ревизию шкафов; не складировать вещи «на всякий случай»; заранее готовить коробку для обмена/передаривания; вовремя выставлять вещи на продажу.

«Когда управлять подарками становится привычкой, исчезают и внутренние конфликты, и хаос в доме», — добавила эксперт.

Эксперт составила мини-рейтинг самых выгодных способов избавиться от ненужных подарков.

1 место — продажа. Самый финансово эффективный путь: можно вернуть существенную часть стоимости вещи.

2 место — обмен. Позволяет превратить бесполезное в полезное без денег и за считанные часы.

3 место — передаривание. Социально и рационально: подарок получает вторую жизнь, а вы — свободное пространство.

4 место — благотворительность. Не приносит денег, но приносит ценность и удовлетворение.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян передаривают подарки.