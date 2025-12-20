ТАСС: две бригады ВСУ бежали с позиций в Харьковской области после ударов ВС РФ

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российской армии. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«На харьковском направлении в результате нашего комплексного огневого поражения бегством покинули передовые позиции подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в населенном пункте окружены 3,5 тысяч военнослужащих ВСУ. Также глава государства усомнился в подлинности видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы Купянска. По словам Путина стела с названием «Купянск» в настоящее время выглядит иначе, чем на опубликованных Киевом снимках. Более того, она стоит в километре от города. Российский лидер добавил, что небо над Купянском заполнено беспилотниками, из-за чего приблизиться к городу невозможно.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Волчанска. Позднее стало известно, что ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих в ходе боестолкновений под Волчанском — всего за 18 месяцев боев украинские силы лишились 46% личного состава.

Ранее фейк от Зеленского в Купянске разоблачили по антидроновой сетке.