В одной из областей Украины начались проблемы с интернетом после ударов ВС РФ

NetBlocks: сбои в интернет-подключении произошли в Николаевской области Украины

Уровень интернет-подключения существенно снизился в ночь на субботу в Николаевской области Украины. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в своем Telegram-канале.

«Данные сети свидетельствуют о серьезных сбоях в интернет-соединении в Николаевской области Украины после сообщений об атаках российских беспилотников», — отмечается в сообщении.

До этого украинский «24 канал» сообщил о взрыве в Николаеве.

19 декабря министерство энергетики Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

18 декабря глава украинской военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района региона отрезало от электричества. По его словам, без света остались населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.