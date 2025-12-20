На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одной из областей Украины начались проблемы с интернетом после ударов ВС РФ

NetBlocks: сбои в интернет-подключении произошли в Николаевской области Украины
true
true
true
close
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Уровень интернет-подключения существенно снизился в ночь на субботу в Николаевской области Украины. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в своем Telegram-канале.

«Данные сети свидетельствуют о серьезных сбоях в интернет-соединении в Николаевской области Украины после сообщений об атаках российских беспилотников», — отмечается в сообщении.

До этого украинский «24 канал» сообщил о взрыве в Николаеве.

19 декабря министерство энергетики Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

18 декабря глава украинской военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района региона отрезало от электричества. По его словам, без света остались населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами