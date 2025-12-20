Средства ПВО за ночь сбили 27 беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, по 10 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территориями Белгородской и Воронежской областей. Еще по два дрона уничтожили над Курской и Липецкой областями, а также над акваторией Азовского моря. Один беспилотник был перехвачен над Брянской областью.

В Минобороны до этого сообщали, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 19 декабря уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Ночью в Самарской области ввели режим беспилотной опасности. Также угрозу атаки беспилотников объявили в Ульяновской области, в Мордовии, а также в Липецкой области.

Ранее российские военные уничтожили позиции ВСУ в Димитрове.