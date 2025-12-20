Россия выступает против появления ядерного оружия у Японии

Россия отрицательно относится к дискуссиям о возможности появления ядерного оружия у Японии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

Москва в курсе того, что в настоящее время в Японии ведется дискуссия по поводу изменения положений конституции, которые касаются безъядерных принципов, отметил он.

«Наша позиция однозначно негативная», — сказал дипломат.

В МИД считают, что милитаризация этой страны лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает, добавил Руденко.

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее премьер Японии Такаити поддержала размещение ядерного оружия США в стране.