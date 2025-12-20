На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старшеклассник из Курска получил срок за попытку вступить в РДК

Суд назначил подростку из Курска семь лет детской колонии за связь с РДК
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил 17-летнего школьника из Курска за попытку вступить в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и оправдание терроризма. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд установил, что в период с октября 2023 года по март 2025 года подросток контактировал с представителями РДК и заявлял о намерении вступить в организацию. Ему ответили, что присоединение возможно только после достижения 18 лет. Кроме того, в августе 2024 года юноша разместил в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности этой террористической структуры. Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге старшеклассника признали виновным по части 1 статьи 30 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации») и части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Выездное заседание суда прошло в Курском областном суде. Мальчика приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В инстанции уточнили, что наказание назначили путем частичного сложения и оно предусматривает лишение права администрировать сайты в интернете сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете.

