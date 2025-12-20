Названы регионы России, в которых значительно повысят пенсии в 2026 году

РИА: наибольший рост пенсии в России в 2026 году ожидается на Чукотке

Наибольший рост страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидается на Чукотке — на 3,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, второе место в рейтинге занимает Ненецкий АО — там выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей. Третье место по прогнозам разделяют Магаданская область и Камчатка с показателями роста, равными 2,8 тысячи рублей.

Сообщается, что на 2,7 тысячи вырастет пенсия у жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В десятку регионов также вошли Якутия, Мурманская область и Сахалин с ожидаемым ростом пенсии на 2,5 тысячи рублей, а также Республика Коми — там пенсия увеличится на 2,4 тысячи рублей.

8 декабря сообщалось, что в начале 2026 года в России повысятся страховые пенсии после индексации на 7,6%. Индексация затронет в первую очередь страховые пенсии по старости. Также с января у военных пенсионеров вырастет коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года ожидается очередное повышение.

Кроме того, индексация коснется и выплат для семей с детьми. Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 28 тыс. 773 рубля. Ежемесячное пособие вырастет до минимального уровня в 10 тыс. 790 рублей, максимального при страховке – до 83 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, кому положена досрочная пенсия по старости.