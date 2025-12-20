Сын посла Украины в Болгарии задержан по подозрению в убийстве

Страна.ua: сына посла Украины Илащук задержали по подозрению в убийстве в Вене

В Вене задержали сына посла Украины в Болгарии Олеси Илащук Богдана Рынжука задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Илащук заявила, что данную ситуацию не стоит политизировать, но следует опираться исключительно на официальные данные и решения суда, а не на «эмоциональные комментарии».

В конце ноября в Вене был обнаружен сгоревший автомобиль с телом внутри. Им оказался 21-летний сын заммэра Харькова Данила Кузьмин. Полиция заявила, что его избили, посадили в автомобиль и подожгли.

По информации украинского издания, подозреваемых в убийстве двое, один из них — сын Илащук. По информации украинских СМИ, она является его мачехой. Отец Богдана — известный черновицкий предприниматель Иван Рынжук.

1 декабря прокуратура Польши запросила ордер на арест украинцев, обвиняемых в диверсиях. Об этом в соцсети X написал пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

По его словам, национальная прокуратура Польши направила соответствующее ходатайство в Окружной суд Варшавы, запросив европейский ордер на арест в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны. Ордер будет действовать на всей территории Евросоюза.

