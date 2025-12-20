В Новосибирской области на трассе произошла авария с автобусом

МВД по Новосибирской области: на трассе при аварии пострадали семь человек

На трассе в Новосибирской области семь человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика Volvo. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что 20 декабря в 07:05 часов по местному времени автомобиль Volvo столкнулся с автобусом «Нефаз», не предоставив тому преимущество при повороте налево. В автобусе предварительно находились 20 человек — работников одного из предприятий.

«В результате столкновения водитель автобуса, 1977 года рождения, и 6 пассажиров доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

17 декабря управление ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщало, что водитель машины дважды за один вечер попал в ДТП и не выжил.

Инцидент произошел на 71-м километре трассы «Сургут – Когалым». По данным полиции, мужчина за рулем «УАЗ» решил обогнать машину перед ним, но не смог справиться с управлением, из-за чего вылетел на встречную полосу и там столкнулся с «ГАЗ».

Ранее в Петербурге машина упала в реку.