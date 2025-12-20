Минюст США опубликовал фото Эпштейна с чеком от Трампа на $22,5 тыс

Минюст США показал фотографию Эпштейна с чеком от Трампа на сумму $22,5 тысяч

Финансист Джеффри Эпштейн получал от действующего президента США Дональда Трампа чек на сумму $22,5 тыс. Часть материалов доступна на сайте Минюста США.

В одном из файлов содержится фотография самого Эпштейна в объятиях с неизвестной девушкой, лицо которой скрыто за черным прямоугольником. В руках у финансиста на этом кадре чек на сумму $22,5 тыс., выписанный Трампом на его имя.

Сведений о содержании фотографии нет, обстоятельства, при которых нынешний американский лидер вручил Эпштейну чек, неизвестны.

Американский Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна, среди которых насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Минюст США показал фото экс-президента США в джакузи в рамках дела Эпштейна.