Госсекретарь США пошутил о программе «Итоги года» с Путиным

Рубио посетовал на то, что прямая линия с Путиным оставила его без внимания

Госсекретарь США Марко Рубио пожаловался, что все внимание американских СМИ приковано к состоявшейся прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга журналист начал свой вопрос с имени российского лидера.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — шутливо спросил Рубио корреспондента.

Вопрос был посвящен итогам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Американский госсекретарь уточнил детали прошедшего мероприятия и допустил, что все внимание журналистов на момент брифинга приковано к этому событию.

Кроме того, когда Рубио узнал, что прямая линия с российским лидером длилась более четырех часов, он «успокоил» присутствующих в зале словами о том, что его брифинг будет короче.

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Общее число вопросов, собранных к мероприятию, превысило 2,5 млн. «Итоги года» продлились 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов. Самая долгая прямая линия с Путиным состоялась в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

