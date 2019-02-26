Индийские истребители нанесли удары по позициям боевиков в Кашмире
12 многоцелевых истребителей Mirage 2000 ВВС Индии атаковали позиции боевиков на границе Индии и Пакистана в Кашмире. Об этом сообщает Times of India.
По информации издания, самолеты нанесли удары по лагерям в Балакоте, Музафарабаде и Чакоти. Источники Times of India подчеркнули, что боевикам был нанесен значительный урон.
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Также отмечается, что глава минобороны Индии поставил в известность об атаках премьер-министра страны Нарендру Моди.
Ранее сообщалось, что при взрыве самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских.