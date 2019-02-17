«Болтовня»: экс-премьер Украины о российских военных в Донбассе

<img src="">

Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Донбассе нет российских военных. Свою позицию он сообщил в интервью телеканалу «112 Украина».

Он назвал высказывания на эту тему «болтовней».

«Если бы там стояли регулярные военные части, вы думаете, они позволили бы обстреливать Донбасс? Себя бы позволили бы обстреливать?», — сказал Азаров.

Реклама

Политик добавил, что трагические события на юго-востоке страны стали следствием государственного переворота. Если бы его не произошло, на Украине бы состоялись досрочные выборы, и события развивались бы по другому сценарию.

Ранее сообщалось, что экс-премьер призвал Порошенко уйти с поста и просить прощения у украинцев.