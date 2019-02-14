CNBC: Пентагон обеспокоен «милитаризацией космоса» со стороны России и Китая
Россия и Китай занимаются «милитаризацией» космического пространства с помощью разработок «оружия направленной энергии», считают в разведывательном управлении министерства обороны США. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на обширный ведомственный доклад, опубликованный на этой неделе.
По данным военной разведки, Москва и Пекин развивают военный потенциал в космосе: от лазерного оружия до систем противоракетной обороны наземного базирования.
В докладе отмечается, что по количеству действующих спутников Китай уступает лишь Соединенным Штатам. Разведка пришла к выводу, что несмотря на заверения китайских чиновников «мирного использования космоса», Пекин стремится «быстро» расширить свое присутствие там.
Ранее CNBC узнал о появлении в России нового противоспутникового оружия в 2022 году.