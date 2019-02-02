В Совфеде назвали сроки создания гиперзвуковой ракеты средней дальности
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, сколько потребуется времени на создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, образец будет готов в течение двух лет.
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«Это очень непростой процесс. Но у нас много наработок, в том числе, советских ракет. Я уверен, что в ближайшее время уже такие ракеты могут быть созданы», — отметил Клинцевич.
Ранее сообщалось, что Россия начинает работу по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности.