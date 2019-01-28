СМИ узнали о стычках пророссийских и проиранских сил в Сирии

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В Сирии произошло столкновение между четвертой бронетанковой дивизией и элитным формированием правительственной армии «Силы тигра», сообщает официальное турецкое агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.

В агентстве отметили, что «Силы тигра» поддерживает Россия, а 4-ю бронетанковую дивизию — Иран. Подчеркивается, что последней командует бригадный генерал Махер Хафез аль-Асад, брат сирийского президента Башара Асада.

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Источники Anadolu рассказали, что столкновения вооруженных сил произошли в провинции Хама на северо-западе Сирии. Дата столкновений неизвестна.

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявлял, что вывод американских войск из Сирии приведет к изменению баланса сил, после чего Россия поссорится со своими союзниками.