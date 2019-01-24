НАТО планирует убедить Россию «соблюдать» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен убедить Россию вернуться к «соблюдению» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, представители альянса собираются убедить Москву в ходе заседания Совета Россия - НАТО.
Реклама
Он также добавил, что Россия якобы разворачивает новые ракеты в Европе.
Столтенберг подчеркнул, что «размещение» этих ракет нарушает договор.
Ранее сообщалось, что в Госдепе высказались о размещении ракет США в Европе.