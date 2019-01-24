НАТО планирует убедить Россию «соблюдать» ДРСМД

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен убедить Россию вернуться к «соблюдению» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, представители альянса собираются убедить Москву в ходе заседания Совета Россия - НАТО.

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Он также добавил, что Россия якобы разворачивает новые ракеты в Европе.

Столтенберг подчеркнул, что «размещение» этих ракет нарушает договор.

Ранее сообщалось, что в Госдепе высказались о размещении ракет США в Европе.