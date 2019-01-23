Axios: Иран может отомстить США за ядерную сделку

В 2019 году риски в рамках вопроса сохранения иранской ядерной сделки гораздо серьезнее, а предпосылок для эскалации конфликта достаточно. К такому выводу пришли в новом докладе Международной кризисной группы (ICG), пишет интернет-издание Axios.

Доклад приурочен к третьей годовщине со дня реализации «Совместного всеобъемлющего плана действий» — политического соглашения между Ираном и США, Россией, Францией, Китаем и Великобританией относительно ядерной программы.

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Авторы доклада утверждают, что Иран вряд ли без каких-либо трений откажется от ядерной сделки. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из иранской ядерной сделки, после чего повторно ввел санкции против Тегерана. Несмотря на заявление Вашингтона, Иран продолжает соблюдать условия сделки.

Эксперты полагают, что Иран после этого будет стремиться причинить боль США, и вероятно, для этого будут задействованы военные средства.

«Иран хочет возложить бремя вины прямо на США. Иранцы вполне уверены, что смогут удержаться на плаву до 2021 года», — считает директор ICG Iran Project Али Ваез.

Между тем, выполнение условий договора со стороны Ирана после выхода США «фактически улучшилось», констатируют инспекторы. Отчасти потому, что Иран не хочет давать США поводов для действий. На фоне выхода Вашингтона другие участники сделки отчаянно пытаются удержать иранскую ядерную сделку на плаву, отмечает издание.

Однако если в 2020 году к власти в США после президентских выборов на смену Трампу придет какой-нибудь демократ, то вернуться в СВПД будет все равно сложнее, чем кажется, говорится в материале.