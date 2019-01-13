Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.

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«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано», — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили о взятии в плен украинского военного, выдавшего планы ВСУ.