Помпео неожиданно прилетел в Ирак
Американский госсекретарь Майк Помпео неожиданно прибыл в Ирак. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что он прибыл в Багдад, чтобы встретиться с высокопоставленными иракскими чиновниками в рамках своего путешествия по странам Ближнего Востока. Среди них были премьер страны Адиль Абдул-Махди и президент Бархам Салех.
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Согласно заявлению Госдепа, Помпео заявил о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Ирака.
Ранее верховный лидер Ирана назвал администрацию Трампа «первоклассными идиотами».