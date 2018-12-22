Истребители Су-30М2 протестировали аэродром под Севастополем

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Два российских истребителя Су-30М2 протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек, который находится под Севастополем. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, они совершили полет из города Крымск в Красноярском крае.

По словам командующего 4-й армией военно-воздушных сил (ВВС) и комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа Михаила Севостьянова, посадочные полосы «отличные».

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«Мы выполнили первый технический рейс двумя самолетами, оценили состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение норм, которые касаются посадки парой», — подчеркнул Севостьянов.

Подчеркивается, что реконструкция аэродрома началась весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский самолет Ил-112В выполнит первый полет.