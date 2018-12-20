Путина спросили про «поваров» и ЧВК

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В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили о его отношении к частным военным компаниям (ЧВК), и возможном участии в их деятельности Евгения Пригожина, которого называют его «поваром».

«Все мои повара — работают в ФСО, других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить ярлыки — это их дело. Такая уж у нас политическая возня происходит», — заявил Путин.

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Отвечая на вопрос о ЧВК, Путин сказал, что все должно оставаться в рамках закона.

«Если они не нарушают российского закона, то они вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — добавил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.