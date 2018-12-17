В Госдуме оценили шансы России ответить на провокации в Черном море
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что имеющейся в Черном море инфраструктуры России хватит, чтобы ответить на провокации, если США решат расширить свое военное присутствие в регионе, передает РИА «Новости».
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 17 декабря сообщил, что США могут увеличить присутствие в Черном море.
По словам депутата, нынешняя инфраструктура позволяет отвечать на провокационные действия не только адекватно, но и более жестко.
«Нам не надо свое присутствие увеличивать. Наша инфраструктура позволяет нам не только адекватно, но и более жестко отвечать на их провокационные действия», — сказал Шаманов.
Он подчеркнул, что Россия «не будет больше смотреть на безответственные выходки» в своей черноморской акватории.
Ранее сообщалось, что в США разъяснили формат своего военного присутствия в Черном море.