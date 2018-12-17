Борисов заявил об эффективности российских «Искандеров» и «Смерчей» в Сирии

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Вице-премьер Юрий Борисов рассказал об использовании реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а также оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» во время боев на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское оружие в боевых условиях подтвердило свои ключевые характеристики и продемонстрировало свои традиционные преимущества. К ним относятся надежность в использовании и простота в эксплуатации.

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«Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», — сказал Борисов.

Ранее глава минобороны Украины заявил, что «Искандеры» России «перекрывают» Киев.