В Минобороны оценили последствия выхода США из ДРСМД

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений и в конечном итоге скажется на международной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы Минобороны, в ведомстве внимательно отслеживают ситуацию с ДРСМД. Фомин отметил, что Россия строго соблюдает требования договора, и Вашингтон, предъявляя обвинения в невыполнении условий, не предоставляет никаких доказательств.

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«В то же время США нарушают ДРСМД, продолжая использовать ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, для тестирования систем ПРО», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали «голословными» обвинения США в нарушении ДРСМД российской стороной.