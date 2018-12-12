«Яндекс.Карты» показали более 300 засекреченных военных объектов и две базы НАТО

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Сервис «Яндекс.Карты» рассекретил точное местоположение и периметры более 300 военных объектов Израиля и Турции, а также двух баз НАТО. Об этом написал Мэтт Корда из Федерации американских ученых (FAS).

Как объясняет ученый, он нашел на российском картографическом сервисе «замыленные» по периметру объекты на территории Турции и Израиля. После этого он сопоставил изображения с другим сервисом Google Earth, где объекты трудно распознать, после чего составил полный список рассекреченных объектов.

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Эксперт поясняет, что Турция и Израиль могли сами попросить «замылить» изображения, чтобы скрыть военные объекты на открытых картах, однако фактически это привело к возможности их рассекретить и выявить точное местоположение и периметр каждого военного объекта в обеих странах, объясняет Корда.

Ученый нашел более 300 рассекреченных объектов: зданий, аэродромов, портов, бункеров, мест хранения, баз, казарм, ядерных объектов. Кроме того, в этот список также попали и базы НАТО — сухопутное командование в Измире и авиабаза Инджирлик, на которой размещен самый большой арсенал американских ядерных бомб.

Кроме этого, ученый обращает внимание на то, что сирийские военные объекты представлены в очень низком качестве так, что по их изображениям что-либо трудно понять. В то же время он не нашел ни одного «размытого» российского объекта, включая ядерные объекты, базы подводных лодок, авиабазы, а также множество иностранных военных баз в Восточной Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Однако и Крым, и Донбасс видны в достаточно высоком разрешении, что говорит о выборочном использовании «размытия» изображения, говорится в анализе.

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