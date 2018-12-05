Золотов: Росгвардия и ФСБ представили Путину план по контролю за оружием

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Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Росгвардия и ФСБ представили президенту России Владимиру Путину комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия, подготовленный после массового убийств в колледже в Керчи, передает РИА «Новости».

«Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», — сказал Золотов.

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Он подчеркнул, что в ходе разработки данного плана был учтен негативный опыт резонансных происшествий с применением оружия в последние годы. Он не стал уточнять, как именно пункты были внесены в этот комплекс мер.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили новые требования для получения лицензии на оружие.