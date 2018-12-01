Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею

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В Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея заявили, что солдат армии Северной Кореи перебежал на южнокорейскую сторону границы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Южная Корея намерена выяснить, каким образом военнослужащий пересек границу.

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Как отмечается, солдат был обнаружен при помощи наблюдательного оборудования.

В настоящее время военнослужащий КНДР задержан властями Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что первый за десять лет поезд отправился из Южной Кореи в Северную.