В МИД назвали причину участившихся осмотров судов в Азовском море
Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» назвал осмотры судов в Азовском море абсолютно правомерными, а их интенсивность — соответствующей уровню экстремистских угроз.
По его словам, учащение осмотров связано с публичными призывами «так называемого крымскотатарского меджлиса» и «ряда киевских политиков» к терактам на Крымском мосту.
«Их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России», — пояснил Карасин.
Он подчеркнул, что жалобы на действия российских пограничников непосредственно от капитанов судов не поступали, а выборочным проверкам подвергаются даже российские суда — их доля составляет почти половину.
Карасин добавил, что Азовское море является внутренним водоемом России, поэтому к нему не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и обвинения в незаконности российских проверок не имеют под собой оснований.
Ранее в МИД России предостерегли Киев от провокаций в Азовском море.
«Меджлис крымскотатарского народа» («крымскотатарский меджлис») — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.