В МИД назвали причину участившихся осмотров судов в Азовском море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/11750269/RIAN_3072491.HR-pic905-895x505-41856.jpg">

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» назвал осмотры судов в Азовском море абсолютно правомерными, а их интенсивность — соответствующей уровню экстремистских угроз.

По его словам, учащение осмотров связано с публичными призывами «так называемого крымскотатарского меджлиса» и «ряда киевских политиков» к терактам на Крымском мосту.

Реклама

«Их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России», — пояснил Карасин.

Он подчеркнул, что жалобы на действия российских пограничников непосредственно от капитанов судов не поступали, а выборочным проверкам подвергаются даже российские суда — их доля составляет почти половину.

Карасин добавил, что Азовское море является внутренним водоемом России, поэтому к нему не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и обвинения в незаконности российских проверок не имеют под собой оснований.

Ранее в МИД России предостерегли Киев от провокаций в Азовском море.

«Меджлис крымскотатарского народа» («крымскотатарский меджлис») — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.