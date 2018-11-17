Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией»
Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству пообещал украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину помочь в борьбе с «российской агрессией», передает РИА «Новости».
По его словам, в этом отношении у Украины нет большего друга, чем Соединенные Штаты.
«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии», — сказал Помпео.
Он также пообещал продолжить обеспечивать «соответствующие последствия» для России, пока Москва «полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине».
Ранее сообщалось, что США и Украина объединились против «Северного потока — 2».
Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.