Помпео назвал США другом Украины в борьбе с «российской агрессией»

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Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству пообещал украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину помочь в борьбе с «российской агрессией», передает РИА «Новости».

По его словам, в этом отношении у Украины нет большего друга, чем Соединенные Штаты.

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«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии», — сказал Помпео.

Он также пообещал продолжить обеспечивать «соответствующие последствия» для России, пока Москва «полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине».

Ранее сообщалось, что США и Украина объединились против «Северного потока — 2».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.