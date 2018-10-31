Названы темы переговоров на заседании Совета Россия-НАТО

Во время заседания Совета Россия-НАТО стороны обсудили ситуацию на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, открытость в военной сфере, передает РИА «Новости» с со ссылкой на заявление альянса.

Заседание Совета Россия-НАТО состоялось сегодня, 31 октября, в Брюсселе.

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«Послы провели открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной транспарентностью и уменьшением риска, Афганистаном, гибридным вызовами», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, участники заседания также проинформировали друг друга о крупных учениях. В частности, НАТО отчиталось о текущих учениях Trident Juncture 2018, а Россия — по учениям «Восток 2018».

«Для информирования участников дискуссии по Афганистану старший гражданский представитель НАТО посол Корнелиус Циммерман провел брифинг по Афганистану», — добавили в пресс-службе альянса.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО.