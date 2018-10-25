Путин и Трамп могут обсудить роль США в атаке дронов на Хмеймим

Президент России Владимир Путин может обсудить с президентом США Дональдом Трампом информацию о том, что американский самолет-разведчик Poseidon принимал участие в атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, «нельзя исключать», что эти сообщения будут иметь политические последствия. Тем не менее, отметил Песков, детали происшествия могут раскрывать только военные.

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«Это очень тревожные данные, безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы, соответствующий анализ, будут проведены нашими военными, собственно, уже до этого обнародования был проведен», — сказал он.

Ранее в Минобороны рассказали об участии США в атаке БПЛА на Хмеймим.