Болтон сообщил о нерешенных вопросах в Идлибе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе брифинга по итогам визита в Москву рассказал, что он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным Сирию, передает РИА «Новости».

Он добавил, что стороны договорились расширить координацию военных. Болтон признал, что соглашение России и Турции по Идлибу выполняется, однако, по его словам, остается много нерешенных вопросов.

Реклама

«Соглашение между Россией, Сирией и Турцией выполняется, хотя остается много нерешенных вопросов. Идлиб — это один из вопросов в сирийском конфликте», — сказал Болтон.

Он также передал слова президента США Дональда Трампа о необходимости избежания гуманитарной катастрофы в Идлибе.

Ранее Болтон ответил на вопрос о новых санкциях против России из-за дела Скрипалей.