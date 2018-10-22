В Кремле отреагировали на намерение США выйти из договора о РСМД

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия привержена Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в отличие от американской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия на разных уровнях доказывала, что Соединенные Штаты «размывают основы» договора. Речь идет об использовании ударных беспилотников, де-факто являющихся ракетами средней и малой дальности, а также об установке антиракет, которые тоже могут применяться в таком качестве.

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«…мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным», — сказал Песков.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал намерение США выйти из договора о РСМД.