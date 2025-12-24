На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб РПЛ не может уволить тренера, потому что он не берет трубку

«Рубин» не может уволить тренера Рахимова, потому что он не берет трубку
Александр Вильф/РИА Новости

Казанский «Рубин» не может уволить действующего главного тренера клуба Рашида Рахимова, потому что он не берет трубку. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Главный тренер ушел в новогодний отпуск и перестал отвечать на звонки и сообщения. Новым же тренером «Рубина» должен стать Виталий Кафанов. 65-летний специалист стал главным претендентом на должность наставника клуба из Татарстана после того, как экс-тренер «Химок» Франк Артига отказался от назначения в ходе переговоров.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов. «Рубин» ушел на перерыв седьмым с 23 очками.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что Гусев не станет главным тренером «Динамо».

