В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать использование VPN

Депутат Боярский: планов на ограничение использования VPN в РФ в 2026 году нет
Global Look Press

Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — сказал парламентарий.

По его словам, VPN — это инструмент обхода блокировок, которые бывают правильными и реализуются государством в соответствии с законом. При этом существуют и блокировки «недружественные», которые являются частью санкционной политики в отношении России за рубежом и их нужно как-то обходить.

Боярский добавил, что постоянное использование VPN следует депопуляризовывать и объяснять, какие угрозы ждут пользователя при его функционировании без перерыва.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор усилил блокировку зашифрованного интернет-трафика в целях усиления борьбы с VPN. Речь идет об инструментах, которые ведомство устанавливает на сетях операторов связи в России для противодействия внешним угрозам. В частности, таким образом блокируется доступ к запрещенным ресурсам. Причем ведется блокировка трех протоколов VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, которые стали массово использоваться россиянами в последние месяцы.

Ранее в России оценили шансы на полную блокировку всех VPN-сервисов.

