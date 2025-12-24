На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две малолетние девочки попали в реанимацию с ожогами после пожара в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти две девочки оказались в реанимации после пожара в квартире
Евгений Биятов/РИА Новости

В Ленинградской области две малолетние девочки попали в реанимацию после пожара в квартире. Об этом со ссылкой на тетю детей сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 22 декабря в квартире на улице Вокка, когда родители детей поссорились и каждый из них ушел выпивать, оставив трехлетнюю и шестилетнюю девочек одних. Квартира была обесточена из-за долгов за коммунальные услуги, поэтому электричество подавалось через удлинитель из квартиры бабушки детей этажом выше.

В результате пожара трехлетняя девочка получила ожоги 70-80% тела и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Ее шестилетняя сестра также в тяжелом состоянии, подробной информации о ее состоянии не поступало. Обе находятся в реанимации.

По словам соседей, в квартире, где проживали дети, часто происходили ссоры и драки, а малолетние регулярно оставались без присмотра. Тетя девочек ранее обращалась в органы опеки с заявлением о ненадлежащем уходе, но получила ответ, что видимой угрозы для жизни детей не обнаружено.

Ранее пьяный воронежец из мести поджег дом с возлюбленной и ребенком внутри.

