Мостовой сообщил о переговорах с клубом из Медиалиги

Мостовой: я в процессе переговоров с «Броук Бойз» на роль тренера

Экс-футболист Александр Мостовой заявил, что находится в процессе переговоров о роли главного тренера с медиаклубом «Броук Бойз». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я в процессе переговоров с «Броуками» на роль тренера. У нас у всех есть желание, потому что турнир интересный будет, формат мне нравится. Зимой футбола мало, поэтому хочется в этом попробовать себя. Посмотрим, что будет в будущем, пока не хочу загадывать», — рассказал Мостовой.

Переговоры связаны с участием команды в российской «Кингс Лиге». Мостовой обладает необходимой квалификацией для тренерской работы — у него есть лицензия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории «А». В рамках обучения он ранее проходил стажировку в московском «Динамо».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

