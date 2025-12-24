Пермячка жестоко избила знакомого битой за то, что тот отказался перед ней извиняться

В Перми женщина жестоко избила знакомого битой за отказ извиниться перед ней

В Перми 30-летняя женщина жестоко избила знакомого битой за то, что тот отказался перед ней извиняться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 сентября в районе Слудской церкви. Женщина обманом выманила на встречу знакомого, который ранее оскорбил ее и отказался приносить за это извинения. В ходе встречи горожанка жестоко избила обидчика битой по голове и телу.

В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, его госпитализировали. Нападавшая самостоятельно явилась к правоохранителям с повинной. У нее изъяли биту, которой она била мужчину.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее мужчина избил и покусал супругу после ссоры в петербургском отеле.